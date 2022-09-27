Adana'daki kadın sanayiciler bir anaokulu için yardım gecesi düzenledi

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ADANA (AA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) bünyesinde hizmet veren Kadın Sanayiciler Platformu, Adana'daki bir anaokulunun tadilatı masraflarının karşılanması için yardım gecesi organize etti.

AOSB'den yapılan açıklamada, merkez Yüreğir ilçesindeki bir anaokulunun tadilat masraflarının karşılanması amacıyla, Kadın Sanayiciler Platformu öncülüğünde bir otelde yardım gecesi düzenlendiği belirtildi.

Yardım gecesinde konuşan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, eğitimin önemine vurgu yaptı, toplumların geleceklerinin eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılı olduğunu belirtti.



Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik ise AOSB'de kadın sanayici ve üst düzey kadın yöneticilerden oluşan yaklaşık 70 üyeleri olduğunu belirterek, kuruluşlarından bugüne sosyal sorumluluk projelerinin öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.

Çelik, 6 yıldır platform olarak doğaya, çevreye, yaşlılara ve genç sporculara destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu sene bunu bir sosyal yardım projesi ile taçlandırmak istedik. Alan olarak eğitimi seçtik ve OSB çevresindeki okullara odaklandık. Misis'teki bir anaokulun binasını yenilemeye karar verdik. Fiziksel olarak kötü durumdaki anaokulunu yenilemek için 2,5 milyon lira gerekiyordu ve bu para toplandı." ifadelerini kullandı.







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