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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor'da, Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

AA

Spor Toto Süper Lig'de averajla lider konumda bulunan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, şu ana kadar gösterdikleri takım ruhu, istek ve arzuyu her maçta yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Adana Demirspor'da, Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de averajla lider konumda bulunan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, şu ana kadar gösterdikleri takım ruhu, istek ve arzuyu her maçta yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Adana ekibinde teknik direktör Montella, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lider kalmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Montella, sıralamada hak ettikleri bir yerde olduklarını ifade etti.

İtalyan teknik adam, liderliği hak ettiklerini oynadıkları her maçta kanıtladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bunun devamı gelmesi gerekiyor. Alışılmışın dışında bir yerde olduğumuz için ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. Şu ana kadar gösterdiğimiz takım ruhunu, istek ve arzuyu her maçta yansıtmamız gerekiyor. Bundan sonra her maçta bizi zorluklarla karşılayacaklar. Bizim bütün bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şu ana kadar yaptığımız her şeyi tekrar edip, istediğimiz noktada bitirmek istiyoruz."

Galatasaray maçının tüm biletlerin satıldığına dikkati çeken Montella, şöyle devam etti:

"Başkanımız, taraftar ve kulübümüz için çok mutluyuz. Bu yola beraber başladığımızda, taraftarımız bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi, zor anlarda bile yanımızda olduklarını gösterdiler. Başkanımız ve kulübümüz için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray maçı öncesi de bütün biletleri hemen bitirmemiz bunun bir göstergesi. Böyle devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu takımın başında olduğum için gurur duyuyorum. Hocalar gelir, gider ve insanın karakteri kalır."


- "Ben forvetsiz oynadığımızı düşünmüyorum"


Montella, kulüp yönetiminin transfer taleplerini dikkate aldığını ve bu doğrultuda çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Açıkçası bu sene biraz daha memnunum. Yaptığımız çalışmalar sonucu kulübün de karlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Hatta belki de bu sene toplam maaş ödemesi konusunda biraz daha az efor sarf etmeleri gerekiyor. Kulübümüz bu noktaya gelebildiği için memnunum. Ben taleplerimi ilettim, onlar da gereken çalışmaları yaptılar." açıklamasında bulundu.

Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun sakatlığını atlatarak çalışmalara başladığını ve maç gününe kadar hazır olacağını aktaran Montella, şunları kaydetti:

"Onyekuru'yu tekrardan kazanacağımızı düşünüyorum. Rakitskiy kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek. Ben forvetsiz oynadığımızı düşünmüyorum. Statik özelliklerde forvetsiz çıkıyormuşuz gibi gözüküyor ama Onyekuru kanat oyuncusundan ziyade bir santrafor. Bu halde de ne kadar ofansif olabileceğimizi herkese göstermiş olduğumuzu düşünüyorum."


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