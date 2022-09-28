Adana'da gazeteci İbrahim İspaha hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'da gazeteci İbrahim İspaha yaşamını yitirdi.

Adana'da bir süredir kanser tedavisi gören 64 yaşındaki gazeteci İspaha, hayata gözlerini yumdu.

İspaha'nın cenazesi yarın Kozan Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.



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