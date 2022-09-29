Adana Demirspor'un Norveçli oyuncuları, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor'un Norveçli oyuncuları, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

AA

Adana Demirspor'un Norveçli oyuncuları, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

ADANA (AA) - Adana Demirspor'un Norveçli futbolcuları Fredrik Gulbrandsen ve Jonas Svensson, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabakadan 3 puanla ayrılacaklarına inanıyor.

Mavi-lacivertli takım, Galatasaray'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Fredrik Gulbrandsen, ligde aldıkları sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

Gulbrandsen, Galatasaray maçını önemsediğini belirterek, "İki hafta mücadelede bulundum, 2 hafta da galip geldik. Şimdi milli takım arası oldu. Bu süreçte de hazırlık yapma, taktik ve teknik çalışma fırsatı yakaladık. Yeteri kadar hazırlandığımıza ve iyi çalıştığımıza inanıyorum. Umarım cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray maçına hazır bir şekilde çıkacağız." dedi.

Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını dile getiren Gulbrandsen, şu görüşlerini aktardı.

"Galatasaray'a karşı oynayacak olmamız gerçekten çok önemli. Çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Galatasaray'a karşı oynamak her zaman her takım için zor fakat biz burada sahamızda oynayacağız. Kendi evimizin avantajını kullanacağız ve duyduğumuza göre stat tam dolu olacak. Taraftarımızın da desteğiyle burada avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım galip ayrılacağız. Bütün kariyerim boyunca forvet olarak oynadığımı söyleyebilirim. İlk defa kanat olarak Okan Buruk döneminde oynamıştım. Bana soracak olursanız ben tabii ki forvet bölgesinde rahat olduğumu söylerim. Ahcak sahaya çıktığım zaman takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız da beni kanatta oynatmayı uygun görürse, sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım."


- Svensson: "Evimizde güçlü olduğumuzu biliyoruz"


Takımın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, Galatasaray karşılaşması öncesi milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Svensson, Galatasaray maçına hazır olduklarını dile getirerek, "İyi çalıştık. İki gün dinlenme fırsatımız da oldu. Bundan sonra Dünya Kupası'na kadar çok ciddi takımlara karşı çok önemli maçlar oynayacağız. Bu hafta da cumartesi günü Galatasaray'a karşı ilkini gerçekleştireceğiz. Galatasaray çok büyük, oynaması çok zor bir kulüp fakat biz evimizde güçlü olduğumuzu biliyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

Svensson, Kevin Rodrigues ile beraber iyi bir bek ikilisi oluşturduklarını aktarırken, "Modern futbolda bek oyuncuları çok büyük önem taşıyor. İki yönlü de oynamanız gerekiyor. Bugün için baktığınız zaman Kevin takıma gollerle, ben asistlerle katkı sağladım. Yanılmıyorsam onun 2 golü benim de 2 asistim var. Bu da aramızda tatlı bir rekabet gibi. İyi bir ikili olduğumuzu söyleyebilirim. Çok sık gol atan biri olmadığım için böyle bir özlemim yok. Ancam attığım zaman da gerçekten güzel goller oluyor. Onun için umarım bunlardan bazılarını atabilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlişki vaadiyle aracına binen kadının arkadaşları tarafından dövülüp, parası ve otomobili gasbedildi
YEREL HABERLER İlişki vaadiyle aracına binen kadının arkadaşları ...
Adana'da sürücünün otomobilini, telefonunu ve parasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da sürücünün otomobilini, telefonunu ve ...
Adana'da 12 milyon 510 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 12 milyon 510 bin makaron ele geçirildi
'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER 'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı ...
Adana'da gazeteci İbrahim İspaha hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da gazeteci İbrahim İspaha hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av ...
Adana'da trafikte çıkan tartışmada araçtaki bir kişinin av tüfeğiyle ateş etmesi kamerada
YEREL HABERLER Adana'da trafikte çıkan tartışmada araçtaki bir ...
'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada
YEREL HABERLER 'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı ...
Adana Demirspor-Galatasaray maçı için kentte dev ekran kurulacak
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Galatasaray maçı için kentte dev ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele değerlendirildi
YEREL HABERLER Adana'da Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele ...
Adanalı usta 62 yıldır bozulan silahları tamir ediyor
YEREL HABERLER Adanalı usta 62 yıldır bozulan silahları tamir ediyor
Adana Demirspor'da, Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da, Galatasaray maçı hazırlıkları ...
Adana'da evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan ...
Parkta dövdüğü çocukluk arkadaşını komaya soktu
YEREL HABERLER Parkta dövdüğü çocukluk arkadaşını komaya soktu
Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden ...
Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile ...
Adanaspor Teknik Direktörü Karaveli: Burada olmaktan çok mutluyum
YEREL HABERLER Adanaspor Teknik Direktörü Karaveli: Burada olmaktan ...
Adana'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ...
Adana'daki kadın sanayiciler bir anaokulu için yardım gecesi düzenledi
YEREL HABERLER Adana'daki kadın sanayiciler bir anaokulu için yardım ...
Zincirleme kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ...
Adana'da zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme trafik kazasında motosiklet ...
Adana'da sokakta öldürülen kişinin katil zanlısı cezaevi arkadaşı çıktı
YEREL HABERLER Adana'da sokakta öldürülen kişinin katil zanlısı ...
Cezaevi arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevi arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.