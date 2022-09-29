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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

James Bond'un aksiyon sahnelerinin çekildiği tarihi köprü turizme katkı sağlıyor

AA

James Bond'un aksiyon sahnelerinin çekildiği tarihi köprü turizme katkı sağlıyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü, ulaşımın yanı sıra mimari yapısıyla da kent turizmine katkı sağlıyor.

Bir asırdan fazla süredir kullanılan, taştan çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü, tarihi ve ihtişamlı görünüşüyle ilgi çekiyor.

Adana Valiliğinin projesiyle ışıklandırılan köprünün görüldüğü alan, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin uğrak noktalardan birisi konumunda bulunuyor.

Varda Köprüsü'nün, yakınındaki Kapıkaya Kanyonu ve Belemedik Tabiat Parkı gibi doğal güzellikleriyle bilinirliğinin arttırılması için Adana Valiliği öncülüğünde çalışmalar yürütüyor.

- "Doğal çekim alanı oldu"

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varda Köprüsü'nün zor bir coğrafyada olduğunu söyledi.

Varda Köprüsü'nün, müteahhitlerinden dolayı "Alman Köprüsü" adıyla da anıldığını aktaran Elban, köprünün bazı filmlerin çekimlerine de sahne olduğunu belirtti.

Adana'yı ziyaret edenlerin gezecekleri alanları olabildiğince genişletmeye çalıştıklarını anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Aktif olarak kullanılan, halen İç Anadolu'yu, Batı Anadolu'yu demir yoluyla Orta Doğu'ya ve bizim ülkemizin güneydoğusuna bağlayan gerçek anlamda bir köprü. Köprü, son dönemde hem ülkemizden hem yurt dışından gelen birçok misafirin, sosyal medya paylaşımcılarının ilgisini görüyor. Varda Köprüsü kendi tarihi yapısı, ihtişamı ve etrafındaki coğrafyasıyla birlikte doğal çekim alanı oldu. Oraya giden insanların sayısı artmaya devam ediyor. O alanlarda yerelde belediyemizin, bizlerin katkısıyla Kapıkaya Kanyonu, Belemedik Vadisi ve Varda Köprüsü civarındaki diğer coğrafi doğal güzelliklerin beraber gezilebileceği, gelen misafirlerin orada vakit geçireceği alanlarla birlikte değerlendirilmesini arzu ediyoruz. İlimizin diğer yerlerindeki alanları da bu anlamda düzenleyip misafirlerin ilimizde birkaç gün geçirmelerini arzu ediyoruz."

- Varda Köprüsü'nün tarihi

Berlin-Bağdat demir yolu için Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de inşa edilen ve halen kullanılan Varda Köprüsü, "mühendislik harikası" olarak nitelendiriliyor.

O dönem, Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan anlaşmayla Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demir yolu ağı kurulması öngörüldü. Alman mühendislerin kontrolünde inşasına başlanan demir yolu, yaklaşık 15 yılda tamamlandı.

Tren hattının en önemli ve zorlu geçiş noktası ise Toros Dağları'ndaki Belemedik bölgesi oldu. Bölgede hat için 1905'te toplam 12 kilometre uzunluğunda 22 tünel açıldı. Bu tünellerin inşası sırasında da bölgede bir şantiye ve hastane ile ihtiyaç duyulan yapılar faaliyete geçirildi.

Projenin en görkemli yapısı ise bir asırdan fazla süreden beri ayakta olan Varda Köprüsü oldu. 200 metre uzunluğu ve 100 metre yüksekliği bulunan köprü, Toros Dağları'nın arasından trenlerin geçişini sağlıyor.

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