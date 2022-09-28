Gazeteci İbrahim İspaha, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

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ADANA (AA) - Adana'da 64 yaşında hayatını kaybeden gazeteci İbrahim İspaha'nın cenazesi toprağa verildi.



Bir süredir kanser tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren İspaha için Kozan Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Cenaze törenine İspaha'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Ahmet Zenbilci ile MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, İspaha'nın mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazın ardından İspaha'nın naaşı Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İspaha evli ve 2 çocuk babasıydı.



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