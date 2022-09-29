Adana'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akdam Mahallesi'nde Erdoğan Sönmez'e ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.



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