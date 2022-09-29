Adana'da okul çevresinde denetim yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince okul çevresinde denetimler gerçekleştirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevrelerinde denetimler yaptı.

Denetimlerde 15 bin 298 kişi ile 797 okul servis aracı ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Üst aramalarında ise 5 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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