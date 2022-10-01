Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 170 şişe sahte içki ile gümrük kaçağı 3 bin litre akaryakıt, 5 bin 820 paket sigara, 65 cep telefonu ve 650 puro ele geçirildi.

Polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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