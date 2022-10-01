Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Feke İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, M.Y'nin öğrencilere uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin takibe aldığı M.Y. (21) operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının ikameti ve kullandığı araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Şüpheli M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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