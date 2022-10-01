Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü.



Eskikabasakal Mahallesi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.





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