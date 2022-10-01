Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 69 Gökhan İnler), Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Belhanda (Dk. 80 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 60 Assombalonga)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Midtsjö (Dk. 79 Oliveira), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 79 Seferovic), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 57 Mata)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Stambouli (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 50 Boey, Dk. 84 Torreira, Dk. 90+2 Mata, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+7 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)







ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

55. dakikada ceza sahası içinde Gomis'in ortasında savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Dubois'in ceza yayı sağ çaprazdan vuruşunda Gomis'e çarpan top dışarı çıktı.

59. dakikada Mata'nın ceza sahası içinde topa gelişine vuruşunda Svensson'un kafayla müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında sağ çaprazdan sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında savunma araya girerek topu kornere çeldi.

75. dakikada kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkte kafa vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

76. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

78. dakikada Boey'in sağ kanattan orta şut karışımı ortasında Mertens'in kale sahası içinde vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Samet Akaydın'ın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sol kanattan yerden ortasında Seferovic'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.









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