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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

ADANA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi, karı koca kavramını ortadan kaldırıp yerine partnerler kavramını getirmeye kalkan bir sözleşme." dedi.

Fatih Erbakan, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde, Adana'da partilerine 20 bine yakın üyenin bulunduğunu belirtti.

Muhalefetin "6'lı Masa" toplantılarına değinen Erbakan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayı yok. Milletin derdine derman olacak bir tane somut proje yok. Ortaya çıkan tek şey 'kim Cumhurbaşkanı olacak' kavgası ve 'parlamenter sisteme geçiş'. Parlamenter sistem aşağı, parlamenter sistem yukarı çay, kahve içiyorlar. Sonra da fotoğraf çektirip dağılıyorlar. En son iki büyük ortak arasında adaylık tartışması kavgası çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını masaya adeta dayattı. Buna karşın Sayın Akşener 'Altılı masa noter değil, biz noter değiliz' ifadesini kullandı. CHP'den vaktiyle emanet milletvekilli almalarından kaynaklanan diyet borçlarını 31 Mart seçimlerinde CHP'ye geri ödediklerini ifade etti. Peki CHP'ye olan diyet borcunuzu ödediniz de masanın gizli ortağı olan HDP’ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz."

İstanbul Sözleşmesi'nden bahseden Erbakan, şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi, karı koca kavramını ortadan kaldırıp yerine partnerler kavramını getirmeye kalkan bir sözleşme. Neden karı koca demiyorsun da bu sözleşmede partnerler diyorsun, çünkü erkek erkeğe de partner oluyor. Kadın kadına da partner oluyor. Ayrıca partner olması için nikah birlikteliğinin de olmasına gerek yok. Karı koca dersen bu nikah birlikteliğiyle bir araya gelmiş kadın ve erkekten oluşan bir aile demek. Böyle bir aile mefhumunu kabul etmiyor. Allah muhafaza buyursun bu Avrupa ülkelerinde bazılarında olduğu gibi kadın kadına, erkek erkeğe evliliklerin altyapısını oluşturmanın bir adımıdır. Bu sinsi sözleşmeyi 'gelir gelmez tekrardan geri getireceğim' diyen bir altılı masa. O masada oturan muhafazakar, mütedeyyin tabana sahip olan partilerin durumuna hayret ediyorum. Buna nasıl ses çıkarmıyorsun."

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Selahattin Baysal, tekrar başkan seçildi.

Program, Erbakan'ın partisine katılan yeni üyelere rozet takmasıyla sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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