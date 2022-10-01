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Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

AA

Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Galatasaray takımı her kazanamadığı maçta üzüntü duyar. Bu üzüntüyü şu anda duyuyoruz." dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yılını kutlarken, kulübün kurucusu Ali Sami Yen ve arkadaşlarını andı.

Adana Demirspor karşısında istediklerini sahaya yansıttıklarını ve önde baskılarını doğru yaptıklarını belirten Buruk, şunları söyledi:

"Rakibe çok fazla çıkma şansı vermedik 11’e 11’lik bölümde. Rahat bir şekilde üçüncü bölgeye gittik ama buradaki sonlandırma, buluşturma, özellikle ceza sahası içindeki buluşturmalarımız çok iyi değildi. Ceza sahası içinde 40 kez topla buluştuk ama bunları çok etkili kullanamadık. Kalitemizi biraz daha sahaya koymamız gerekiyordu. Net gol pozisyonlarına girdik. Rakibimizin de özellikle son bölümde yakaladığı pozisyonlar oldu. Hamlelerimiz, oyuncu değişikliklerimiz oldu. 11'e 10’dan sonra yine oyuncu değişikliklerimiz oldu. Kötü oynayan oyuncuları çıkarmadık aslında, iyi de oynayan oyuncuları çıkardık. Yine önde takıma gol bölgesinde etki edecek oyuncuları oyuna soktuk. Denedik olmadı. İki iki takım için de güzel bir futbol ortaya çıktı. “

Buruk, sahanın zeminin kötü olduğunu, her iki takımın da bundan çok etkilendiğini dile getirdi.

Buruk, "Bir puanı kazanç olarak mı görüyorsunuz , 2 puanı kayıp mı?" sorusuna "Tabii üzüntülüyüz. Rakip son 20-25 dakika 10 kişi kalmış. Birçok gol pozisyonuna girmişiz. Ofansif olarak üstün oynadığımız bir maçtı. Galatasaray takımı her kazanamadığı maçta üzüntü duyar. Bu üzüntüyü şu anda duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Buruk, iki oyuncunun da rakip ceza sahasına yakın yerlerde buluştuklarını ama son vuruşlarda çok iyi olmadıklarını söyledi.

Bu durumun sıkıntısını yaşadıklarını anlatan Buruk, "Onun dışında rakip sağ ceza sahasında 45-46 kez topla buluşmuşuz. Buna izin vermiş rakip. Rahat bir şekilde gitmişiz ama sonlandıramadık." ifadelerini kullandı.


- Yabancı oyuncu kuralının oyuncu değişikliklerine etkisi

Buruk, maçta iyi performans sergileyen oyuncuları oyundan çıkarmasında yabancı oyuncu kuralının etkisinin olup olmadığı yönündeki soru üzerine, 3 Türk oyuncunun ilk 11 ve oyunun devamında oynamak zorunda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu sadece bizi değil bütün takımları zor durumda bırakıyor. Özellikle oyuncu değişikliklerinde bu zorluğu yaşıyoruz. Takımda hiç kimsenin yeri tabii ki garanti değil. Tapulu yeri yok kimsenin. Takım bu zamana kadar hep iyi gitti. Bütün oyuncularımdan, Kerem'in de Yunus'un da performanslarından hep memnunum. Onu söylüyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bugün özellikle sonlandırmada tam olarak belki sonunu getiremediler ama genel olarak onlar da yüzde 100’ün vermeye çalışıyor."

Buruk, yeni takım oldukları için oyuncuların birbirine adaptasyonun da bu anlamda zor olduğunu belirtti.

Oyunun sadece 1-2 oyuncu üzerinden net görülmemesi gerektiğini kaydeden Buruk, "Değişik şeyler düşünülebilir. Burada Türk rotasyonuna hem maçın başına hem oyun içerisinde değişik şeyler düşünülebilir." diye konuştu.


- Icardi'nin durumu

Buruk, Mauro Icardi'nin adalesinde hissettiği ağrıdan dolayı Adana Demirspor maçında forma giyemediğini dile getirdi.

Icardi'nin hafta içindeki genel durumunun iyi gelişmediğine dikkati çeken Buruk, "Sadece saha içi değil, özel hayatında da çok iyi olmayan bir haftası vardı onun için. Devamında ağrısı da devam edince bu maç için kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizle birlikte olacaktır." diye konuştu.

Buruk, genel olarak iyi yolda olduklarını da sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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