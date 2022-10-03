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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da köpeğin mesanesinden 55 taş çıkartıldı

AA

Adana'da köpeğin mesanesinden 55 taş çıkartıldı

ADANA (AA) - Adana'da "kanlı idrar" yapma şikayetiyle veteriner hekime götürülen köpeğin mesanesindeki 55 taş operasyonla alındı.

Veteriner Hekim İsmail Serdar Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakan Boloğlu'nun sahibi olduğu 3 yaşındaki terrier cinsi "Biber" isimli köpeğini kanlı idrar şikayetiyle kliniklerine getirdiğini belirtti.

Köpeğin tahlil ve röntgen işlemleri sonrasında mesanesinde taş olduğunu belirlediklerini aktaran Sayar, hayvanı ameliyata aldıklarını bildirdi.

Sayar, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Köpeğin mesanesinden 15 tane 2,5 santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıkardık. Benzeri Türkiye’de görülmemiş bir şey bu. Yaklaşık 1,5-2 santimetrelik bir kesiyle bütün taşları temizleyerek idrar torbasını kapattık. Biber, şu an eski sağlığına kavuştu. Daha önce de benzer ameliyatlar yaptık ancak normalde 2-3 tane taşa rastlıyorduk. Bu taşlar hayvanın içtiği sudan, aldığı gıdadan meydana geldiği gibi, vücut kendi kendine de üretebiliyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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