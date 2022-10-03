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Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

AA

Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Eylül'de tutuklanan Suriye uyruklu H.İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.İ. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık H.İ'nin, "2015 yılında Suriye'de YPG'ye katıldım. Örgüt içerisinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod isim verildi. Örgütün işgalindeki bölgede 'gümrükçü' sıfatıyla faaliyet yürüttüm. YPG'den yaptığım görevler karşılığında aylık düzenli olarak para alıyordum. 2019 yılında örgütten kaçtım." şeklindeki itiraflarına yer verildi.

Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği de iddianamede belirtildi.

H.İ'nin YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede "gümrükçü" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü ve nöbet tuttuğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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