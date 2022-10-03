Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde, 88 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 26 Eylül-2 Ekim'de denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ruhsatsız 64 tabanca, 16 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca, 622 mermi ve 74 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca, 4 otomobil, 22 motosiklet ve elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi. Yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 8 iş yeriyle ilgili yasal işlem başlatıldı, farklı suçlardan aranan 339 kişi yakalandı.

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