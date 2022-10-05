GÜNCELLEME 2 - Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladı.

Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 75 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarp arazide meydana gelen yangın, soğutma çalışmaları sürerken yeniden başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.





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