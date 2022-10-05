GÜNCELLEME 3 - Adana'da yeniden başlayan orman yangını söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde soğutma çalışmaları sırasında yeniden başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sarp arazide meydana gelen yangın, soğutma çalışmaları sürerken yeniden başladı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

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