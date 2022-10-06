Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven uygulamasında 860 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yaptı.

Uygulamada 296 aracı kontrol eden polis, eksikliklerinden dolayı 18 araca 25 bin 226 lira para cezası uyguladı, 5 aracı trafikten men etti.

Denetimde, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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