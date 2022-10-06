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İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret

AA

İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret

ADANA (AA) - İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi, Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Oranlı makamında ağırladığı Menossi'ye kurumun çalışmalarını anlattı.

Menossi de kentte 19 Eylül-3 Ekim'de düzenlenen ve sanat yönetmenliğini yaptığı Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu hakkında bilgi verdi.

Organizasyonun temasının, Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından esinlenilerek "Yer Demir Gök Bakır" olarak belirlendiğini anımsatan İtalyan mozaik sanatçısı, çağdaş sanatların gelişmesine ve yayılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

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