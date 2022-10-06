Adana'da apartmanlardan ayakkabı çalan iki kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki apartmanlardan biri kadın iki şüphelinin ayakkabı çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki iki apartmanda yaşayan bazı vatandaşlar, ayakkabılarının çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, biri kadın 2 kişinin ayakkabıları çaldığını tespit etti.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli kadın, diğer zanlıya binanın kapısını açarken görülüyor. Görüntülerin devamında şüpheli kadının merdivenden inerken bir çift ayakkabıyı tişörtünün altına gizlemeye çalışması yer alıyor. Daha sonra iki şüphelinin başka bir binadan ellerinde poşetlerle ayrılması görüntüye yansıyor.

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