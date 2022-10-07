Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen yüzleri maskeli iki zanlının tabancayla ateş açması sonucu Y.K. ile ismi belirtilmeyen bir kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, tabancaya ait boş kovanlar buldu.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.