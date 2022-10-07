Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

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ADANA (AA) - Adana'da elini kıyma makinasına kaptıran 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde D.K. (3), annesinin çalıştırdığı kıyma makinesine elini kaptırdı.

Eve çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, çocuğun elini yaklaşık 1 saatlik çalışmayla makineden kurtardı.

Sağlık ekipleri de D.K'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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