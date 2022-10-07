Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

AA

Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

ADANA (AA) - Adana'da elini kıyma makinasına kaptıran 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde D.K. (3), annesinin çalıştırdığı kıyma makinesine elini kaptırdı.

Eve çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, çocuğun elini yaklaşık 1 saatlik çalışmayla makineden kurtardı.

Sağlık ekipleri de D.K'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir ...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı.
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ...
Başkanı da futbolcuları da işitme engelli takımın Süper Lig'deki hedefi şampiyonluk
YEREL HABERLER Başkanı da futbolcuları da işitme engelli takımın ...
Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay ...
'Maya'yı bulana 10 bin TL ödül verecek
YEREL HABERLER 'Maya'yı bulana 10 bin TL ödül verecek
Ayakkabı hırsızları, bu kez ev sahibine yakalandı; sevgilisi için kendini siper etti
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızları, bu kez ev sahibine yakalandı; ...
Toroslar EDAŞ elektrik kesintilerini 48 saat önceden duyuruyor
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ elektrik kesintilerini 48 saat önceden ...
Adana'daki 'Müsilaj-2' operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'Müsilaj-2' operasyonunda 4 tutuklama
Adana'da tarlada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Adana'da tarlada silahla yaralanan kişi tedavi altına ...
Adana'da binanın merdivenlerini ateşe veren kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da binanın merdivenlerini ateşe veren kişi ...
Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda ...
Belediye şoförü çift, kullandıkları otobüsü gelin arabası yapıp kent turu attı
YEREL HABERLER Belediye şoförü çift, kullandıkları otobüsü gelin ...
Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
YEREL HABERLER Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
Fide'ye şiddetten yargılanan sanık: Kendisi sürekli düşüp bayılıyordu
YEREL HABERLER Fide'ye şiddetten yargılanan sanık: Kendisi sürekli ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da bir kadına darp girişiminde bulunduğu öne sürülen sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Adana'da bir kadına darp girişiminde bulunduğu öne ...
Adana'da apartmanlardan ayakkabı çalan iki kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Adana'da apartmanlardan ayakkabı çalan iki kişi ...
Adana ve Mersin'de trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Adana ve Mersin'de trafik kazaları KGYS kameralarına ...
İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret
YEREL HABERLER İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü ...
Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması
Arsa sahibi ve müteahhit anlaşmazlığı apartman yıktırıyor
YEREL HABERLER Arsa sahibi ve müteahhit anlaşmazlığı apartman ...
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına ...
Kundaklanan barakadaki 90 güvercin yanarak öldü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kundaklanan barakadaki 90 güvercin yanarak öldü / Ek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.