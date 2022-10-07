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Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)

AA

Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)

ADANA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de yurt konusunun maniple edilmesine fırsat vermediklerini belirterek, "Diyorlar ya 'Yurt sorununu bir sene içerisinde çözeceğiz'. Öyle bir sorun da yok. Açık söyleyeyim, bizin bunu anlama, kavrama kapasiteniz de yok." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti'den bazı MKYK üyeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye milletvekillerinin katılımıyla AK Parti Adana İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 21 yıldır milletle bir olduğunu, "Önce millet ve vatan" diyen ekipten oluştuğunu söyledi.

AK Parti'nin milletle arasındaki bağı güçlendirerek yoluna devam ettiğini belirten Kasapoğlu, "AK Parti hareketi, genç odaklı bir harekettir. AK Parti, millete hizmet, milletten aldığı güçle demokrasiyi, kalkınmayı, adaleti güçlendirme hareketidir. Bunu 21 yıldır hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, partinin karşılaştığı engelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, milletten alınan güç ve teşkilatın birliğiyle aştığını ifade ederek, "Bundan sonra da 'Türkiye yüzyılı' olarak adlandırdığımız önümüzdeki sürece yine bir ve beraber olarak, aynı aşkla, inançla yolumuzdan bir milim sapmadan devam edeceğiz." diye konuştu.

Kente devasa bir spor altyapısı tesis ettiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Adana'daki 45 spor tesisi sayısının 97'e çıkarıldığını, ilçelerde de devam eden yatırımlar olduğunu dile getirdi.


- "Yüzde 92 yerleştirme oranıyla bir rekor kırdık"


Kasapoğlu, Türkiye'de yurt konusunun maniple edilmesine fırsat vermediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan 21 yıl önce Adana'da 2 yurt vardı. Diyorlar ya 'Yurt sorununu bir sene içerisinde çözeceğiz'. Öyle bir sorun da yok. Açık söyleyeyim, sizin bunu anlama, kavrama kapasiteniz de yok. Biz, 21 yılda kentte 2 olan yurt sayısını 9'a yükselttik. Hamdolsun bugün 2022 yurt yerleştirmelerinin ilk fazında Adana'mızda başvuran her arkadaşımızı yurtlara yerleştirdik. Bir tane dahi yedeğimiz kalmadı. Biliyorsunuz Türkiye genelinde ikinci fazı açtık, yüzde 92 yerleştirme oranıyla bir rekor kırdık. Bunun dünyada, Avrupa'da, hiçbir yerde örneği yok. Bu bir gurur tablosudur. İşte o gurur tablosunun Adana'daki yansıması da ayrı bir sevinçtir. Bu çerçevede çabalarımıza yine ihtiyaca, talebe göre devam edeceğimizi belirtiyorum."

Kentte açılan Yeni Adana Stadı'nın 33 bin 500 seyirci kapasitesiyle Türkiye'nin en modern statlarından olduğunu dile getiren Kasapoğlu, tesisin uzun yıllar kente hizmet edeceğini anlattı.

Adana'da 21 yılda 137 olan spor kulübü sayısının 542'ye, lisanslı sporcu sayısının da 11 binlerden 219 binlere yükseldiğini anlatan Kasapoğlu, "Diyoruz ya biz fırsat eşitliği, sporu tabana yayma... Bunların süreç içinde ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu noktada da durmayacağız. Kadın odaklı spor politikamızda, kadınlar başta olmak üzere 85 milyonun spora erişimini nasıl önceliyorsak, Adana'mızda da tüm halkımızın genciyle, büyüğüyle, kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle herkesin erişimini arttırma noktasında gayretlerimize, çabalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


- "Gençlerle yan yana olmaya devam edeceğiz"


Bakan Kasapoğlu, yetenek taraması ve spora yönlendirme projelerinden bahsederek, "53 bin gencimizin Adana'da yeteneklerine göre taraması yapıldı ve spora yönlendirmesi gerçekleşti. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı'mızla, diğer kurumlarla, kuruluşlarla iş birliklerine devam edeceğiz. Basketbolda, atletizmde, yüzmede, ne yeteneği varsa ilkokulda gençlerimizi bu anlamda tespit ediyoruz. İlkokuldan başlayan süreç itibarıyla yolun sonuna kadar onlarla ne diyoruz; Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerle yan yana. İşte yan yana olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ni 4 yıldan bu yana pandemiye rağmen başarıyla yürüttüklerini, Adana'nın bu süreçte en başarılı şehirlerden olduğunu aktardı.

Adana'nın "Yenilmez Armada" olarak bilinen yüzme ve su topu takımı Adana Demirspor'un 1942 yılından itibaren hiç yenilmeden 29 defa Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, bununla ilgili "Suya Yazılanlar" adlı kitabı da tüm gençlerin okumasını tavsiye etti.

"Yeni yüzücüler çıksın, yeni yenilmez armadalar ilelebet devam etsin." diyerek, Adana'da yüzme öğrenmek isteyen herkesi bu sporla buluşturduklarını vurgulayan Kasapoğlu, 100 bin kişiye bu süreçte eğitim verildiğini aktardı.

Kasapoğlu, Adana'da yeni bir olimpik havuz inşa ettiklerini ve ilçelerde de havuz çalışmalarının sürdüğü bilgisini verip, Türkiye yüzyılına Adanalı gençlerin, sporcuların güçlü bir mühür vuracaklarına inandığını belirtti.


- "Milletimizin hukukunu korumaya devam edeceğiz"


Kapatma davalarını, e-muhtıraları, 7 Şubat MİT krizini, 17-25 Aralık kalkışmasını, Gezi Parkı'nı, 15 Temmuz darbe girişimini, önlerine konulan tüm engelleri milletten aldıkları güçle aştıklarına dikkat çeken Kasapoğlu, "Milli iradeyi hiçe sayanların, bugün hak ve özgürlük tekerlemeleriyle ne planladıklarını biliyoruz. Bunları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ve biz yine milletimizden aldığımız güçle az önce bahsettiğim o gönül bağını güçlendirerek, azimle, inançla yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte teşkilatımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, hiçbir zaman bunların karşısında eğilmeden, bükülmeden dimdik durdu. Milletimizin hakkını, hukukunu kimseye yedirmedi. Bundan sonra da milletimizden aldığımız gücü, milletimizin desteğini, milletimizin hukukunu yine en güçlü şekilde dimdik durarak korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik alanında ortaya koydukları çalışmaları anlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizin bu anlamda hem yurtlarımızla ilgili hem de kredi noktasında enflasyon farkının affedilmesi olsun, burslarla, yeni çalışmalarla bu çerçevedeki desteklerimizi ortaya koyduk. Diğer alanlarda biliyorsunuz, emeklilerden memurlara, asgari ücrete kadar çok ciddi çabalarımız oldu. Kendini sosyal devlet olarak ifade eden hiçbir ülkenin ortaya koymadığı ölçüde bir sosyal desteği de devlet olarak, hükümet olarak ortaya koyduk. Bundan sonra yine milletimizi hiçbir surette mağdur etmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.


- "Üniversite harçlarını tarihe gömdük"


Kasapoğlu, AK Parti'nin gençleri istismar etmeden, genç odaklı siyaseti, eser siyasetini ortaya koyan bir hareket olduğunu dile getirdi.

Birilerinin gençleri harflerle kategorize ettiğine dikkat çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara karamsarlık tabloları aşılarlar, ümitsizliğe sevk ederler ama biz 21 yıldan beri her daim daha aydınlık yarınlara birlikte yürüme anlayışıyla hizmet ettik. Her alanda olduğu gibi seçme ve seçilme noktasındaki durumu hepiniz biliyorsunuz. Parlamentonun bu anlamda gençlere kapılarının açılmasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın mücadelesini hepiniz biliyorsunuz. Harçların kaldırılması... Artık yeni nesil harç nedir onu dahi bilmiyor. Biz o şekilde üniversite harçlarını tarihe gömdük. İlköğretime, liseye, üniversiteye erişimi arttırdık. Her ilde üniversiteler var. En çok okul, üniversite açan, eğitime en çok destek veren iktidarız hamdolsun. Bu çerçevede 180 olan yurt sayımızı 800'e çıkardık. Mevcut 180'in de hemen hemen tamamını yıkıp yeniden yaptık. 850 bin kapasitenin dünyada hiçbir örneği yok. İhtiyaca göre, talebe göre yolumuza da devam ediyoruz. Bu yıl özel bir çalışma yaptık. Yurt ücretlerinde hiçbir şekilde artırıma gitmezken, yurtlarda öğrencilerimize verdiğimiz beslenme desteğini yaklaşık 2,5 kat arttırarak ayda bin 800 liraya çıkarttık. Her yıl 500 binden fazla gencimize burs veriyoruz. Bir milyondan fazla gencimizi öğrenim kredisiyle destekliyoruz."

Kasapoğlu, gençlerin etkinliğini, gücünü ve karar mekanizmalarındaki yerini güçlendirmek için de çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, partiye katılan yeni üyelere rozet taktı.

(Bitti)


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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