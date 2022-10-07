Adana'da tarlaya devrilen otomobilde yangın çıktı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken tarlaya devrilerek yanan otomobilin sürücüsü kazada yara almadı.

Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci Mahallesi yakınında F.Y, yönetimindeki 07 BRG 93 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

Sürücü F.Y, kaza nedeniyle ters dönüp yanmaya başlayan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazada yaralanmayan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yakınlığından dolayı Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri adrese sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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