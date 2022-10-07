AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

AA

AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah aralık ayından itibaren de fiyat artışlarıyla alakalı yapmış olduğumuz bu hamlelerin, ortaya koymuş olduğumuz adımların, politikaların sonuçlarını alarak fiyat artışlarında da istediğimiz aşağı iniş seviyelerine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'den bazı MKYK üyeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye milletvekillerinin katılımıyla AK Parti Adana İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutladı.

Yaz dönemini çok bereketli şekilde tüm Türkiye'de geçirdiklerini, Adana'da da tüm teşkilat üyeleriyle adım atmadık yer bırakmadıklarını ifade eden Sarıeroğlu, çalışmalar sonrasında sahada belirlenen hususlarla ilgili raporları genel merkeze ilettiklerini anlattı.

Sarıeroğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında 40'a yakın ili tamamladıklarını ve çok verimli buluşmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 6'lı masayı eleştiren Sarıeroğlu, "Henüz adayları bile belli olmak olmamışken bizler yaz dönemi çalışmalarında vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri, beklentileri doğrultusunda yol haritalarımızı çok yoğun bir mesai, mutfak çalışması yaparak genel merkezde de oluşturuyoruz. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda 28 Ekim'de partimizin 2023'e giden yolda ve seçimler doğrultusunda vizyonunu ortaya koyacak Ankara Spor Salonu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarıyla bir toplantı hazırlığını da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Pandemi döneminde Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak tüm vatandaşların hayatına dokunacak çalışmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, başta asgari ücretten emekli maaşlarına kadar, çalışanların hayat standartlarını yükseltmekten, çiftçilere, emekçilere her kesime dokunan çalışmalarını çok hızlı biçimde hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bu dönemde yaşanan bazı sıkıntıların olduğuna değinen Sarıeroğlu, "Bunların tamamının çözümünü Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ilk grup toplantımızda söyledi, çözümü siyasi parti olarak AK Parti tarafından hayata geçirilecektir. İttifak olarak da Cumhur İttifakı tarafından inşallah vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri, beklentileri bizler tarafından giderilecektir ve yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.

- Türkiye ekonomi modeli

Sarıeroğlu, bu dönemde Türkiye ekonomi modelini uygulamaya koyduklarını aktardı.

Üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı önceleyen bir bakış açısıyla tüm dünyaya örnek olacağına inandıkları sonuçları aldıklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda 31 milyonu geçen bir istihdam rakamına ulaşmış durumdayız. 250 milyar doları aşan bir ihracat seviyesine ulaşmış durumdayız. Aldığımız yatırım miktarı 240 milyar doları aşmış durumda. İnşallah aralık ayından itibaren de fiyat artışlarıyla alakalı yapmış olduğumuz bu hamlelerin, ortaya koymuş olduğumuz adımların, politikaların sonuçlarını alarak fiyat artışlarında da istediğimiz aşağı iniş seviyelerine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz."

- Meclise torba yasa gelecek

TBMM tatildeyken yaptıkları çalışmalarla vatandaşların kendilerinden beklentilerini çok iyi şekilde anladıklarını, bunlarla ilgili atacakları adımları, çalışmaları planladıklarını aktaran Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Meclisimizde başta ekonomi konuları olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu müjdelerle alakalı ve yeni çalışmaları içeren bir torba yasamız inşallah görüşülmeye başlanacak, Meclisimize sevk edilecek. Diğer taraftan bütçe görüşmelerinin ardından çalışanlarımızın, emekçilerimizin uzun süredir bizlerden beklemiş oldukları EYT başta olmak üzere, sözleşmeli personellere kadro konusu başta olmak üzere, geçici işçilerimizin çalışma koşullarını yeniden düzenleyeceğimiz çalışmalar başta olmak üzere bunlarla ilgili de adımlarımızı atıyoruz."

- "Güçlü, büyük Türkiye idealinde yürümeye devam edeceğiz"

Sarıeroğlu, Türkiye'de AK Parti iktidarı döneminde sosyal devlet ilkesinin tüm vatandaşların çok güçlü şekilde hissetmesini sağlayan adımlar attığını ifade etti. İktidara geldiklerinde 4 başlıkta olan sosyal yardım uygulamalarının bugün 49 başlıkla ve aile odaklı olarak tüm vatandaşlara ulaştığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"İlk başta 15 milyar liralık bir paket açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Son kabine toplantısında da yine 25 milyar liralık bir ek yapılarak 40 milyar liraya ulaşan, çocukların sayısıyla, kira ya da ev sahipliği durumuyla bağlantılı olarak yine değişen oranlarda vatandaşlarımıza ulaşacak bir sosyal yardım uygulamasını da inşallah bu dönemde çok güçlü şekilde uygulayacağız. Her kesime dokunan çalışmalarımızı güçlü şekilde yapıp Türkiye'nin iddialı ilerleyişini devam ettireceğiz. Biliyorsunuz 2023'te Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. Biz buna Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah 84 milyon vatandaşımızın huzur ve refah içerisinde gelir seviyelerinde istediğimiz artışları sağlayarak, güçlü ve büyük Türkiye idealinde yürümeye devam edeceğiz."

- Adana'ya gastronomi enstitüsü kurulacak

Sarıeroğlu, bu yıl 6. kez organize edilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bugün başladığını anımsattı. Adana için gastronominin çok kıymetli olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Mahmut Özer çok kısa bir süre önce gastronomi enstitüleri kuracaklarını ifade etmişlerdi. Bölgemizde Hatay, Nevşehir, Gaziantep vardı. İki tane enstitü İstanbul'da, iki enstitü İzmir'de olacaktı. Tokat, Bursa vardı. Toplam 10 enstitü kurulacaktı. Bugün hazır gastronomi ile ilgili gerçekten şölen havasında geçecek bir festival başlangıcındayken ben şehrimize bir müjde de vermek istiyorum. Bu 10 şehre, 10 enstitüye Adana da eklendi. Şehrimizde de yine bir gastronomi enstitüsü kurulacağını ifade etmek istiyorum. Burada huzurlarınızda Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Mahmut Özer'e de yürekten teşekkür etmek istiyorum."

- Adana Limanı çalışmaları sürüyor

Sarıeroğlu, Adana ve Mersin CHP milletvekilleri arasında lojistik limanı konusunda kendilerinin hiç arzu etmedikleri tartışmalar yaşandığını hatırlattı.

Bunun iktidar tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen bir proje olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, Mersin ve Adana arasında herhangi bir çekişme, rekabet oluşturacak uygun olmayan ifadelerden rahatsızlık duyduklarını, bölgeye Çukurova olarak baktıklarını vurguladı.

Mersin'de yapılan yatırımın devam ettiğine, Adana'da yeni bir yatırımın yapıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Adana Limanı'mızın şu an ÇED aşamaları tamamlanmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Yatırım, Altyapılar Genel Müdürlüğü tarafından 'hem Mersin'deki yatırımın devam edeceği, Adana'daki yatırımın ayrı ve büyük bir yatırım' olduğunu ifade ettiler. Bizim inşallah bu yapacağımız liman yatırımının, Türkiye yüzyılına, ülkemize, Adana'nın vereceği katkıyı çok arttıracağına yürekten inandığımızı ifade etmek istiyorum. Liman alanı şu anda 1 milyon 800 bin metrekarelik bir alan olarak planlanıyor. Projemiz hem lojistik görevi görecek hem ulaştırma hatları arasında tam bir ara nokta olduğu için çok da kıymetli bir işlev görecek. Bu anlamda bizim sadece lojistik değil, yük, konteyner yükü, bozulabilir gıda gibi alanlarda da taşımacılık yapılabilecek çok daha geniş bir alanda hizmet verecek, Adana'mız açısından çok kıymetli bir yatırım olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da tarlaya devrilen otomobilde yangın çıktı
YEREL HABERLER Adana'da tarlaya devrilen otomobilde yangın çıktı
Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir ...
Bakan Kasapoğlu: Yurtlara 1200 sözleşmeli yönetim personeli alınacak
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Yurtlara 1200 sözleşmeli yönetim ...
Adana'da ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına ...
Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu ...
Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir ...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı.
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ...
Başkanı da futbolcuları da işitme engelli takımın Süper Lig'deki hedefi şampiyonluk
YEREL HABERLER Başkanı da futbolcuları da işitme engelli takımın ...
Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay ...
'Maya'yı bulana 10 bin TL ödül verecek
YEREL HABERLER 'Maya'yı bulana 10 bin TL ödül verecek
Ayakkabı hırsızları, bu kez ev sahibine yakalandı; sevgilisi için kendini siper etti
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızları, bu kez ev sahibine yakalandı; ...
Toroslar EDAŞ elektrik kesintilerini 48 saat önceden duyuruyor
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ elektrik kesintilerini 48 saat önceden ...
Adana'daki 'Müsilaj-2' operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'Müsilaj-2' operasyonunda 4 tutuklama
Adana'da tarlada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Adana'da tarlada silahla yaralanan kişi tedavi altına ...
Adana'da binanın merdivenlerini ateşe veren kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da binanın merdivenlerini ateşe veren kişi ...
Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda ...
Belediye şoförü çift, kullandıkları otobüsü gelin arabası yapıp kent turu attı
YEREL HABERLER Belediye şoförü çift, kullandıkları otobüsü gelin ...
Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
YEREL HABERLER Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
Fide'ye şiddetten yargılanan sanık: Kendisi sürekli düşüp bayılıyordu
YEREL HABERLER Fide'ye şiddetten yargılanan sanık: Kendisi sürekli ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da bir kadına darp girişiminde bulunduğu öne sürülen sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Adana'da bir kadına darp girişiminde bulunduğu öne ...
Adana'da apartmanlardan ayakkabı çalan iki kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Adana'da apartmanlardan ayakkabı çalan iki kişi ...
Adana ve Mersin'de trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Adana ve Mersin'de trafik kazaları KGYS kameralarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.