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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da "STK Toplantısı"nda konuştu:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da "STK Toplantısı"nda konuştu:

ADANA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birçok branşta dünya çapında başarılı sporcuya sahip olduklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'yla, 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un 7 yaşındaki oğlu Fatih Selim Oğuz'un Yüreğir Belediyesi Hayme Ana Kına Konağı'nda düzenlenen sünnet törenine katıldı.

Kasapoğlu, üzerinde babasının adının yazılı olduğu zırhlı araca bindirilerek konvoy eşliğinde tören alanına götürülen çocuğu kapıda karşıladı. Fatih Selim Oğuz ve ailesiyle sohbet eden Kasapoğlu, çocuğa sünneti dolayısıyla hediye de verdi.

Daha sonra Kasapoğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "STK Toplantısı"na geçti.

Burada konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2023'e Doğu Şehir Buluşmaları"nın yoğun gündeminde hayata geçirien çalışmaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hareketinin bir millet hareketi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Milletle el ele yürüyen, milletle irtibatını, gönül bağını hep güçlendirerek yoluna devam eden, duruşuyla, ilkeleriyle, geliştirdiği stratejilerle, politikalarla hep en önde olan bir hareket. Dolayısıyla bu konsept, bizleri milletimizle, yeni alanlarla, yeni gündemlerle buluşturması açısından önemli olduğu gibi, 2023'e giden yolda yol haritamızı daha hassas, daha zengin kılma adına da önemli bir çalışma." diye konuştu.


- "Gençlik katılımını çok ama çok önemsiyoruz"


Kasapoğlu, geçen yılı "Genç Katılımı Yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik katılımını çok ama çok önemsiyoruz. Örneğin geçtiğimiz yılın bütçe kırılımlarını, bütçenin nasıl harcanması gerektiğini gençlere sorduk. Uygulama açısından bütçe noktasında dünyanın ilk yönetişim uygulamasıydı. Gençlerimizle plan bütçe komisyonu toplantısına katılmıştık. Bu yıl yine aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz. Gençlerin süreçlere katılımı, gençlerin bu anlamda etkin rol oynaması her daim en önemli gündem maddelerimizden biri. Bundan sonraki süreçte bunun en iyi uygulama örneklerini ortaya koyma adına da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları, özellikle gençlik ve sporla ilgili kuruluşlar ve bu anlamda onların ürettikleri projeler, koydukları fikirler ve açılımlar bizler için hep değerli olmuştur. STK Destek Programı'mızla binlerce projeye verdiğimiz başka maddi destekler ve onlarla paydaş olarak yürüttüğümüz projeler de bunun en somut göstergesidir."

Spor kulüplerinin özellikle sporun gelişimi, halkın spora erişimi açısından çok önemli bir misyon taşıdığını vurgulayan Kasapoğlu, onların güçlendirilmesi, sayısının artırılması ve yelpazenin büyütülmesinin önemli hedeflerinden olduğunu söyledi.

Bu anlamda çok başarılı olduklarının altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Türkiye'nin yıllar öncesine baktığımızda, temsilci dahi gönderemediğimiz branşlar vardır. Türkiye'nin uluslararası müsabakalara bırakın bir iddiayla, bir başarı beklentisiyle bir kafile göndermesini, temsil edecek sporcu dahi bulamadığı branşlar vardı. Ancak birkaç branşta Türkiye'nin iddiası vardı. Onları da hepimiz biliyoruz. Geldiğimiz noktada tesis altyapımızla, kulüplerle ki bu işin altyapıdan sonraki en önemli görev onlarda ve federasyonlarla hamdolsun bu yelpazeyi büyüttük. Artık dünyanın her tarafındaki müsabakalarda bizi en önde temsil edecek sporcularımız var. En başarılı şekilde İstiklal Marşı'mızı en yükseklerde dinletecek, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımız var. İşte bunların her biri bu anlamdaki iş birliklerinin, bu çerçevedeki gayretlerin ve inancın ürünüdür. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de yine her bir sivil toplum kuruluşuyla hem alanımızla ilgili, gençlikle ilgili hem sporla ilgili hem de diğer alanlarda iş birliklerine devam edeceğiz. İşte şehir buluşmaları kapsamındaki bu toplantı da konuya camia olarak, kadro olarak ne kadar ehemmiyet verdiğimizin en önemli göstergesidir."


- Sarıeroğlu: "Tüm toplum kesimlerimize dokunan çalışmalar yapma konusunda kararlıyız"


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, istişare ve birlikte çalışma kültürünü yansıtan buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, "2023'e giden yolda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm toplum kesimlerimize dokunan çalışmalar yapma konusunda kararlıyız." dedi.

Adana'da yaz dönemini çalıştaylar, odak grup çalışmaları ve saha gezilerinin de olduğu yoğun bir programla geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "2023'e, 2053'e, 2071'e giden yolda kadın, erkek, genç, yaşlı, işçi, emekli, memur, çiftçi, esnaf, iş insanlarına kadar tüm kesimlere dokunan çalışmalarla yeni dünya dönemine Türkiye yüzyılı olarak inşallah damgamızı vuracağız." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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