Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Bu sorulara neden aynı yanıt veriliyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Güney Kuşak Bulvarı'nda bir otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Aracın motor bölümünün yandığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.

Daha sonra sürücü, vatandaşların yardımıyla alevlere araçtaki yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Söndürülen yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

Ulaşıma kapanan yol, polis ve belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.