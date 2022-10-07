Adana'da eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık B.D, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tanık N.T, esnaf olması sebebiyle maktul T.D'yi tanıdığını belirterek, "Olaydan bir süre önce T.D. dükkanıma geldi. 15 yıldır evli olduğunu ve ilk defa ev eşyalarını değiştireceğini söyledi. Dükkanımda bulunan perde modellerini beğenmediği için başka bir mağaza sahibi arkadaşıma kendisini yönlendirebileceğimi ve hatta birlikte gidebileceğimizi söyledim. T.D. bana 'Abla seninle gidemem, eşim beni öldürür.' dedi. Sonrasında aramızda geçen konuşmada bana eşinden sürekli şiddet gördüğünü anlattı. Bütün bilgim bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Sanık B.D, tanığın beyanında aleyhindeki hususları kabul etmediğini dile getirerek, "Önceki celse ayrıntılı savunma yapmıştım. Oğlum K.D'nin mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, maktul ve sanığın müşterek çocuğu K.D'nin suçun mağduru olduğu gerekçesiyle beyanının sonraki celse alınmasına, maktulün telefon hattının HTS raporunun istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde geçen yıl 22 Eylül'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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