Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin mangal ateşi yakıldı

ADANA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin, Türkiye'de yapılan festivaller içerisinde en düşük karbon ayak izine sahip olmasını "Alkışlanacak ve takdir edilecek bir konudur." diye değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu, Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, şefler ve diğer davetliler ile Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivalin kortej yürüyüşüne katıldı.

Kortej yürüyüşüyle tören alanına geçen Kasapoğlu, buradaki konuşmasında, güzel şehir Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Adana'nın, bereketli topraklarıyla, sanayisiyle, üretimiyle, gençleriyle, sporcularıyla özel bir şehir olduğunu aktaran Kasapoğlu, diğer vilayetler gibi Adana için yeni hizmetleri ve imkanları buluşturma adına gayret göstermekten, ter dökmekten büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Adana'nın sembol bir şehir olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Ulaşım altyapısına baktığınızda 3 saatte Ankara'dan Adana'ya geliyoruz artık. Devasa bir otoyol ağıyla Türkiye'nin her yerine olan bağlantısı en güçlü şekilde hızlandırılmış. Diğer altyapı olanaklarıyla eğitimden sağlığa, Türkiye'nin en modern hastanelerinden bir tanesi Adana'mızda. Sağlıktan gençlik yatırımlarına, 9 adet yurtta 11 bin üniversite öğrencisine hizmet veriyoruz Adana'da. Tüm başvuran öğrencilerimizi hem de ilk fazda yerleştirdik." dedi.

Kasapoğlu, Adana'nın sporunu, gençlerini daha güçlü, daha müreffeh yarınlara hazırlama adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret ve çabalarına heyecanla ve aşkla devam edeceklerini anlattı.

Adana mutfağının sadece kebapla değil, yüzlerce lezzetiyle bereket dolu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu bugünlere taşıyanlara binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bu festival bu emaneti yarınlara taşıma vesilesi. 6'ncısı düzenleniyor hem de uluslararası. Başta Adana Valiliğimiz olmak üzere bu güzel festivalde emeği, çabası olan, katkı sağlayan tüm paydaşlarımızı da gönülden tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii Adana medeniyetlerin buluşma noktası. Medeniyetleri, kültürleri buluşturduğu gibi aynı zamanda Adana, mutfakları da bir araya getirmiş. Tabii ki bu birikim çok güçlü bir birikim. Elbette diğer illerle, bölgelerle rekabet var. Biz rekabetten kalitenin doğduğuna inanıyoruz. Sporun bunun en güzel örneğidir, yeter ki dostluk, kardeşlik olsun. Araya hiçbir fitne girmesin, rekabet kalite demektir daha güzele, iyiye ulaşmak demektir."



- "Gastronomi dünyasının önemli isimlerinden 200'den fazla isim katılıyor"

Kasapoğlu, gastronomi birikimini bir kültür mirası olarak değerlendirmenin ve bunun gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir görev olduğunu ifade etti. Bu çerçevede, bu yıl festival kapsamında düzenlenecek "Genç Şefler Yarışması"nın da önemli bir uygulama olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Bu etkinliğe 50'yi aşkın yerli ve yabancı şef, gastronomi dünyasının önemli isimlerinden toplamda 200'den fazla isim katılıyor. Şunu da özellikle belirtmek lazım; araştırmalara göre turizmde insanlar destinasyon seçerken yüzde 80 itibarıyla gidecekleri yerin gastronomi haritasını da özelliklerini de inceliyorlar. Adana'nın bu anlamda da çok ama çok avantajlı bir konumda olduğunu da belirtmek istiyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Adana lezzet Festivali'nin sürdürülebilir mutfak mottosu mesajı başta olmak üzere pek çok açıdan önemli olduğunu aktardı.

Festivalin gündemlerinden birinin de sıfır atık konusunu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Festivaldeki tüm ambalaj ve gıda atıklarını ayrıştırarak bir geri dönüşüm işlemine tabi tutulması da sıfır atık noktasına önemli bir adımdır. Türkiye'de yapılan festivaller içerisinde en düşük karbon ayak izine sahip olan organizasyon olması da alkışlanacak, takdir edilecek bir konudur. Ayrıca onun için de tebrik ediyorum. Tüm bu hassasiyetlerden, gayretlerden ve buradaki sürdürülebilirlik vurgusu ve çalışmasından dolayı başta Valiliğimizi, emeği geçen herkesi, tüm katılımcıları bu vesileyle tekrar selamlıyorum. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- Diğer konuşmacılar

Vali Süleyman Elban da bu yıl 6'ncısını düzenledikleri festivali içerik olarak her yıl bir öncekinden daha kapsamlı şekilde gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Festivale katılımcı sayısının artarak devam ettiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"Niye Adana'da lezzet festivali başarılı oluyor ya da niye çok ilgi görüyor? Çünkü bu mutfak çok kadim, güçlü bir mutfak. Hem yüzyıllardan beri birçok coğrafyadan gelen kültürlerle birlikte onların mutfak kültürü de burada yoğunlaşmış ve Adana mutfağını meydana getirmiş. Yine yüce Allah bu coğrafyaya o kadar çok şey nasip etmiş ki sıfırdan 3 bin 200 metreye kadar birçok ürüne yani step ürününden tutun da tropik ürünlere kadar birçok ürüne sahip. Bunların en az 400 üzerinde adedi ise endemik bitki türünde. Bu kadar zengin mutfağı destekleyen de böyle bir coğrafyası ve böyle bir bitki örtüsü, tarım ürünü, ürün çeşitliliği var. Dolayısıyla mutfağı güçlü, tarımı güçlü, ürünler güçlü ama her şeyden önce insanı sıcak, insanı samimi, insanı misafirperver, bütün bunlar bir araya gelince bu şehirde lezzet festivali hakkıyla oluyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin bir dönem durağanlaştığını, geri gittiğini, son 3-5 yıldır atağa kalktığını, Adana'nın şu anda sineması, sanatı, kültürü, turizmi ve lezzetleriyle konuşulduğunu anlattı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye olarak kentin gastronomi kültürüne yeni bir değer halkası eklemek üzere Yüreğir Millet Bahçesi'nde en modern Deneyap Mutfak Eğitim Atölyesini hizmete açacaklarını, burada kentin lezzetlerini ve bu lezzetlerin sıra dışı sunumlarını öğrenecek yeni ustalar, şefler ve garsonlar yetiştireceklerini ifade etti.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de festivalde üç gün boyunca kente özgü tüm lezzetleri misafirlere sunacaklarını kaydetti.

- Mangal ateşi yakıldı

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, diğer protokol üyeleriyle mangal ateşini yaktı. Ardından Kasapoğlu, bir şefle sahnede kızarttığı taş kadayıfı katılımcılara ikram etti.

Bakan Kasapoğlu, festival alanında düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi finallerine katılacak sporcularla buluştu.

Kasapoğlu daha sonra Kozan Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

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