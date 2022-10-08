Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinden bisiklet, cep telefonu, piknik tüpü ve inşaat malzemesi çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, olaylara karıştıklarını belirlediği 6 zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 apartmandan ayakkabı çaldıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Derya D. ve Emrah Y. de diğer 6 zanlıyla birlikte işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 1'i kadın 8 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, bir apartmandan piknik tüpü, başka bir apartmandan da bisikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndek i2 apartmanda yaşayan bazı vatandaşlar, ayakkabılarının çalınması üzerine durumu polise bildirmişti. Olayların zanlıları Derya D. ve Emrah Y. dün merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Şüpheli kadının bir çift ayakkabıyı tişörtünün altına gizlemeye çalışması, daha sonra şüphelilerin başka bir binadan ellerinde poşetlerle ayrılması da güvenlik kamerasına yansımıştı.

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