Adana'da ressam Selmani Baki Kocaispir'in kişisel resim sergisi açıldı

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ADANA (AA) - Adana'da ressam Selmani Baki Kocaispir'in "Süregelen" isimli resim sergisi açıldı.

Korart Galeri'de açılışı yapılan sergiye sanatseverler ilgi gösterdi.

Sanat yaşamında 4'üncü kişisel sergisini açan Kocaispir'in sergisinde, 29 eser yer alıyor.

Sergi, 23 Ekim'e kadar gezilebilir.



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