Adana'da mescitte çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde bir mescitte çıkan yangın söndürüldü.

Şahmuratlı Mahallesi'ndeki Yedigöz Mescidi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle mescitte hasar oluştu.



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