Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden seçildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, görevine yeniden seçildi.

ADASO hizmet binasında, tek listeyle gidilen seçimlerde Zeki Kıvanç güven tazeledi.

Göreve yeniden seçilen Kıvanç, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Adana sanayisini hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Meclis başkanlığına İsrafil Uçurum'un yeniden seçildiği seçimde, Kıvanç'ın başkanlığındaki yönetim kurulu, Erdoğan Şire, Bülent Başer, İsa Tuzcu, Remzi Kar, Süleyman Gerdan, Orhan Murat Avcı, Abdullah Özdiler, Rafet Milli, Hulusi Akkoç, İmam Gazali Hıradağı'dan oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.