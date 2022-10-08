Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde "Mutfağın Perde Arkası" paneli düzenlendi

ADANA (AA) - Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "Mutfağın Perde Arkası" paneli gerçekleştirildi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi Başkanı Biral Serttaş, Güvenilir Ürün Platformu tarafından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen panelde, mutfağın arkasında çok büyük bir emeğin yer aldığını söyledi.

Her ürünün büyük bir zahmet ve özenle hazırlandığını aktaran Serttaş, şöyle devam etti:

"Yeni neslin de emeğin farkında olmasını istiyorum. Çocuklarımızın kullandıkları her ürünün hangi emeklerle üretildiğini bilmeleri gerekir. Böylece çocuklarımız, hem ürünün hem de emeğin kıymetini bilirler. Bunu bir proje kapsamında buluştuğumuz öğrencilerle de paylaşıyoruz. Restoranımıza gelen öğrenciler Adana kebabının hangi aşamalardan geçerek hazırlandığını öğreniyorlar."

Mutfak ürünlerinde Türkiye'nin marka yöneticileri de panele konuşmacı olarak katıldı.



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