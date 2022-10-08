"Genç şefler" Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yarıştı

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ADANA (AA) - Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen "Genç Şefler" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivalde, "Genç Şefler" 3 dalda kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya katılan 10 ekip, hazırladıkları 30 yemek ile jürinin karşısına çıktı.

"Üniversiteli Genç Şefler 1. Yarışma Bireysel"i Korkut Ata Üniversitesi öğrencisi Serpil Beytut, "Üniversiteli Genç Şefler 2. Yarışma Bireysel"i Kayseri Üniversitesi öğrencisi Merve Işık, "Üniversiteli Genç Şefler Ekip" yarışmasını Artuklu Üniversitesi öğrencileri Eda Nur Çiçek, Mehmet Salih Keser ve Zilan Şahin birinci olarak tamamladı.

Yarışmaların sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Festival kapsamında yarın da "Liseli Genç Şefler Bireysel" ve "Liseli Genç Şefler Ekip" yarışmaları düzenlenecek.





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