Adana'da Lezzet Festivali'ne katılanlar kahvaltıyı ciğer kebabıyla yaptı

ADANA (AA) - Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılanlar, ciğer kebabıyla kahvaltı yapma geleneğini sürdürdü.

Tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki "Ciğerciler Sokağı" adıyla anılan caddede, pazar gününe ciğer kebabı yiyerek başlama geleneği devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla mangal dumanlarının yükseldiği caddedeki esnaf, mezeyle donattıkları masalarında müşterilerini ağırladı.

Kentte bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bazı katılımcıları da kahvaltı için caddeyi tercih etti.

Ciğer kebabı yiyip, şalgam suyu veya ayran içen ziyaretçiler hem yöresel lezzetleri tattı hem de geleneği sürdürdü.

- "Ciğer yiyerek kendimize geldik"

Kebap ustası İbrahim Akar, AA muhabirine, 35 yıldır tarihi çarşıda esnaflık yaptığını söyledi.

Festivalin müşteri yoğunluğu oluşturduğunu dile getiren Akar, "Festivale tüm şehirlerden ve yurt dışından oldukça yüksek katılım var. İnsanlar buraya akın ediyor, sokak tamamen doldu. Festivalin şehrimize büyük katkısı oldu." dedi.

İstanbul'dan festival için gelen Beyhan Altuntaş da güne ciğer kebabıyla başladıklarını ifade ederek, "Adana'yı çok sevdiğimiz için her yıl eşimle geliyoruz. Buraya varır varmaz da ilk durağımız Ciğerciler Sokağı oldu. Ortam çok güzel, Adana'nın insanları da çok sıcak kanlı." diye konuştu.

Katılımcılardan Mithat Çatalkaya ise arkadaşının tavsiyesi üzerine festivale geldiğini belirterek, "Burası çok ayrı bir kültür. Biz de bu kültürü görmek ve tanımak istedik. Biraz uykusuz kaldık ama buna değdi. Sabahın çok erken saatlerinde ciğer yiyerek kendimize geldik. Yemeğe düşkün bir insanım, sevdiğim bir lezzet varsa uzaklığa, kilometrelere bakmam." ifadelerini kullandı.

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı festival, bugün sona erecek.

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