Adana'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ziyaretçilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Merkez Park'taki festival alanında stant kurdu.



Ziyaretçilere KADES hakkında bilgi veren ekipler, uygulamanın nasıl kullanılacağının anlatıldığı broşür dağıttı.

Standı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de polislere kolaylıklar diledi.



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