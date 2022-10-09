Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde şefler yarıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen liseli ve çalışan genç şefler yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivalde, genç şefler hünerlerini sergiledi.

Yarışmaya katılan 9 kişi, hazırladıkları yemeği jürinin beğenisine sundu.

"Liseli Genç Şefler" yarışmasında Seyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Yılmaz, "Çalışan Genç Şefler" yarışmasında ise Kaan Avluklu birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.