Adana Büyükşehir Belediyesinden Lezzet Festivali'ne ilişkin açıklama

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, kentte bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne ilişkin, "Belediyeler ve odalar, Adana Lezzet Festivali başarılı geçsin, Adana'mız hakkıyla tanıtılsın diye gereken katkıyı yapıyorlar. Lezzet Festivali, tüm Adana'nın sahip çıktığı, Adana'nın festivalidir." açıklaması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, festivalin her yıl daha renkli, canlı ve yüksek katılımla geçtiği belirtildi.

Gastronomi turizminin esnafın yüzünü güldürdüğü ve istihdamı arttırdığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz önderliğinde yapılan ve en büyük destekçisi olduğumuz Adana Lezzet Festivali, şehre her açıdan zenginlik katan bir etkinliktir. Bu nedenle eleştirilmesi anlaşılır bir şey değil. Zaten hedefimiz Adana'da kimseyi aç bırakmamak. Bunda da kararlıyız." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler ve odalar, Adana Lezzet Festivali başarılı geçsin, Adana'mız hakkıyla tanıtılsın diye gereken katkıyı yapıyorlar. Lezzet Festivali, tüm Adana'nın sahip çıktığı, Adana'nın festivalidir. Yurt içinden ve dışından 500 bin civarında ziyaretçinin geldiği, Adana'ya ciddi ekonomik katkısı olan bu tür festivalleri desteklemeye ve yapmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.