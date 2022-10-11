GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.

Ekipler, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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