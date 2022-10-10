Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yapılan uygulama sırasında cenaze nakil hizmetinde kullanılan panelvanda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücüler B.S. ve E.E. ile uyuşturucuyu Diyarbakır'dan temin ettiği öne sürülen H.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.