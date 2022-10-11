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Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

AA

Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça adli kontrol tedbiri altına alınan Z.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen Z.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen Z.E'nin, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, kod isim kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içinde "ev ablalığı" yaptığı, örgütsel sohbetlere katıldığı, örgüte ait hücre evinin faturalarını ödediği ve evin erzak ihtiyaçlarını karşıladığı, örgüt üyesi öğrencilerin takibini yaptığı, örgütsel hiyerarşide üst sorumlularına faaliyetleri hakkında aylık düzenli rapor verdiği belirtilen iddianamede, Z.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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