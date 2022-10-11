AK Parti'li Türkoğlu'ndan, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ziyaret

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ADANA (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Türkoğlu, beraberinde partisinin Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Sümmani Göztaş, Türkoğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



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