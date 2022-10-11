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Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi

AA

Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesi'nde yol kontrol ve denetimlerde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan kişinin üzerinde 101 uyuşturucu hap bulundu.

Jandarma ekiplerince Sarıçam ilçesinde bir ikamette yapılan aramada da 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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