Adana'daki silah ve uyuşturucu ticareti soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da 10'u kalaşnikof piyade tüfeği 11 silah ve uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Mayıs'ta merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçesindeki iki adreste 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca ile 10 kilo 650 gram esrar ve 720 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği, şüpheliler M.A.B. ve N.D'nin tutuklandığı soruşturma kapsamında 6 zanlının daha kimliklerini belirledi.

Silah ve uyuşturucu ticaretine karıştıkları tespit edilen şüpheliler S.A, E.Ş, İ.H, B.Y, Z.A. ve E.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların yurt dışından temin ettikleri silahları yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri ve burada sattıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, E.Ş, İ.H. ve B.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Z.A. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce de 2 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla M.A.B'nin merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki müstakil ev ile Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki çiftlik evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğunu belirlemişti.

Şüpheliye ait ikametlerde ve bir tarlada 14 Mayıs'ta arama yapan ekipler, 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca ile 10 kilo 650 gram esrar ve 720 kök Hint keneviri ele geçirmişti.

Gözaltına alınan M.A.B. ve onunla bağlantılı olduğu öne sürülen şüpheli N.D. tutuklanmıştı.

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