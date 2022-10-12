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Adana'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" semineri düzenlendi

AA

Adana'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" semineri düzenlendi

ADANA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Adana'da, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfından Gürsel Aksoy, İslam bilimleri araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Seminerde, Sezgin'in hayatı ve çalışmaları sinevizyon eşliğinde öğrencilere aktarıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfından Ayşegül Kutluca, Sümeyye Baybara, Mihriban Ataş ve Prof. Dr. Mazhar Bağlı da kentteki çeşitli okullarda konuyla ilgili öğrencilere seminer verdi.

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