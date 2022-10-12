Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin barışmak için buluştuğu arkadaşını tabancayla yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki 100. Yıl Mahallesi’nde Umut Emre D, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için sokakta buluştu. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Umut Emre D, yanındaki tabancayla Hünkar Deniz G’ye ateş açtı.

Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G, silahla ayağından vurularak yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli Umut Emre D. olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Hünkar Deniz G, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına, şüphelinin görüştüğü arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkarıp art arda ateş etmesi, yanlarındaki bir kişinin de saldırganı engellemeye çalışması yansıdı. Görüntüde, yaralanan kişinin bölgeden uzaklaşmasının ardından şüphelinin motosikletle kaçması da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.