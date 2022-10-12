Adana'da 4 kilo 950 gram esrar ve 14 kök kenevir ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde 2 kişinin ikametinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İkametlerde yapılan aramada 2 kilo 750 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, Ceyhan ilçesi Erenler Mahallesi'nde de bir kişinin evinde 2 kilo 200 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri buldu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.